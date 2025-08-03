В Сызранском районе полиция проводит проверку после ДТП с тремя пострадавшими

В Сызранском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали 21-летний водитель, 16- и 19-летние пассажиры. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Около 03:40 (MSK+1) третьего августа молодой человек, управляя Lada Kalina, двигался по 4,35 км автодороги Жемковка — Балашейка со стороны села Жемковка в сторону села Балашейка. В пути следования водитель не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет.

Госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он категорически отказался выполнять требование сотрудников полиции. На водителя составлен протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Сабрина Самедова