Мотоциклист без прав разбился после наезда на опору ЛЭП в Артемовском

Водитель мотоцикла MotoLand не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб опоры линии электропередач (ЛЭП) в Артемовском районе в деревне Малое Трифоново на ул. Ленина, 41, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков, несовершеннолетний пассажир, 2014 года рождения, с травмой ноги доставлен в лечебную организацию для оказания необходимой помощи»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы установили, что водитель управлял мотоциклом без соответствующих прав, без мотошлема и средств индивидуальной защиты. «Перевозимый им ребенок был в мотошлеме, что помогло избежать более серьезных последствий»,— подчеркнули в ГИБДД.

В Госавтоинспекции добавили, что установят состояние погибшего по результатам химико-токсикологического исследования. «На месте трагедии проводят необходимые процессуальные действия. По данному факту назначено расследование»,— сообщили в пресс-службе.

Василий Алексеев