Инвестиции в недвижимость демонстрируют рост

По результатам первого полугодия 2025 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Петербурге и Ленобласти составил 25,5 млрд рублей (14 сделок). По сравнению с первым полугодием 2024 года этот показатель увеличился на 19%, прибавив 4,1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом полугодии лидирующим направлением в инвестиционных сделках стала торговая недвижимость —благодаря покупке аутлета «Пулково»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В первом полугодии лидирующим направлением в инвестиционных сделках стала торговая недвижимость —благодаря покупке аутлета «Пулково»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По прогнозам Nikoliers, по итогам 2025 года общий объем инвестиций может составить 60–80 млрд рублей. В компании отмечают, что с 2023 года на рынке наблюдается активность со стороны инвесторов в связи с реализацией накопленного спроса, особенно в сегменте качественных торговых и офисных помещений.

За первые шесть месяцев 2025 года лидирующим направлением в денежном выражении стала торговая недвижимость — 11 млрд рублей, или 43% от общего объема инвестиций. Сегменту удалось закрепить лидерство благодаря сделке по приобретению аутлета «Пулково» (GBA 35 тыс. кв. м) во втором квартале 2025 года. Среди крупных сделок в первом квартале — покупка ТЦ «Мегаполис» (GBA 14 тыс. кв. м) компанией «СКСР Недвижимость». Всего с начала года на торговый сектор пришлось четыре сделки. Этот сегмент остается самым востребованным для инвестиций с 2023 года, поскольку рынок покинули иностранные собственники.

Также среди популярных сегментов эксперты Nikoliers выделяют складскую недвижимость, в которую за первое полугодие инвесторы вложили 9 млрд рублей (35,3% от общего объема сделок). Основную долю сформировали складские помещения, принадлежавшие компании «Интарсия» (GBA 11 тыс. кв. м), и логистический комплекс «Адмирал» (GBA 110 тыс. кв. м) в Горелово. Во втором квартале 2025 года компания «Балтийский берег» стала победителем торгов по выкупу складских помещений на Софийской улице общей площадью 19,7 тыс. кв. м за 918,4 млн рублей.

Доля офисной недвижимости в объеме инвестиций за полгода составила 10,1% (почти 2,6 млрд рублей). Среди крупных сделок за этот период — БЦ класса B на улице Марата, 51 (GBA 4 тыс. кв. м), БЦ на Богатырском проспекте (GBA 10,1 тыс. кв. м). В 2025 году предполагается рост спроса среди конечных пользователей к покупке офисных зданий из-за нехватки помещений для аренды.

Показатели остальных сегментов на конец первого полугодия 2025 года остались практически без изменений: инвестиции в гостиничный сектор составили 2,25 млрд рублей, в МФК — 700 млн. В структуре сделок по типу покупателя 29% сформировали приобретения инвестиционных фондов и еще 29% — ЗПИФов. Также активными покупателями в Петербурге были корпоративный сектор (18%) и девелоперы (9%).

Что касается инвестиций в земельные участки, то в первом полугодии 2025 года в Петербурге и Ленобласти зафиксировано 16 сделок (19,9 млрд рублей) под девелопмент общей площадью более 80,9 га. Из них девять сделок общей площадью почти 55 га (68%) по типу будущего строительства относятся к жилой недвижимости.

Крупнейшей по площади земельного участка стала продажа 36 га во Всеволожске под потенциальное коттеджное строительство. Наибольший вклад в итоги полугодия в стоимостном выражении внесла сделка первого квартала по покупке Fizika Development у «Группы ЛСР» участка с согласованным жилым строительством на Матисовом острове (РНС на 133 тыс. кв. м, в том числе жилье — 70 тыс. кв. м). Во втором квартале 2025 года три сделки относятся также к жилому строительству: часть жилого проекта на берегу Охты приобрела Legenda (участок 3,3 га с возможностью строительства 50 тыс. кв. м недвижимости), территорию Государственного оптического института им. Вавилова — Arsenal Group (2,09 га) и земельный участок в поселке Шушары — частный инвестор (0,656 га).

«Объем инвестиций в площадки под девелопмент в регионе существенно замедлился из-за высокой ключевой ставки, но в силу волнообразности капиталовложений может прирасти во втором полугодии 2025 года. Активными игроками на рынке, которые пополняют земельный банк в период высокой ключевой ставки, являются застройщики с собственными средствами или те, кто берет земельные участки в рассрочку и использует комбинированную схему оплаты. Они смогут выгодно реализовать качественные активы при снижении ставки и росте спроса при возобновлении программ доступной ипотеки. Такой подход позволяет минимизировать риски и эффективно использовать рыночные возможности»,— комментирует Антон Орлов, директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers.

Кирилл Косов