Бастрыкин потребовал доклад об избиении малолетней девочки в Тюменской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования обстоятельств истязания ребенка в Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным портала 72.ru, женщина избивала и заставляла есть еду с пола ребенка подруги, которая попросила присмотреть за дочерью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В субботу, 2 августа, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании женщины. «Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение»,— написала генерал-майор в своем Telegram-канале. Следственные органы СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по региону Александр Кубляков.

Василий Алексеев