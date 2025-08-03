Водоросли разрослись до проблемы

Тысячи тонн водорослей спровоцировали экологический кризис в Испании. За последние десять лет их количество в районе Гибралтарского пролива резко выросло, сейчас они представляют серьезную угрозу биоразнообразию и экономике региона, пишет The Guardian. Считается, что эти инвазивные водоросли попадают в балластные цистерны кораблей в Суэцком канале, а потом сбрасываются в Средиземное море. На побережье их приносит западный ветер. Растения неуязвимы к токсинам, и в регионе у них нет естественных врагов. Эксперты называют ситуацию экологической катастрофой. Больше всего страдают города Кадис и Тарифа в Андалусии, места, популярные у серферов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Borja Suarez / Reuters Фото: Borja Suarez / Reuters

Отдых на побережье теперь не приносит никакого удовольствия, рассказала “Ъ FM” жительница Испании Нателла: «Просто даже купаться невозможно: везде водоросли. Буквально еще неделю назад море было кристально чистым. Сейчас мы к нему особо не ходим, там к тому еще неприятный запах появился. Пока только в бассейне плаваем. Пляж чистят каждое утро, прямо в 5 утра появляются машины, которые затем все это вывозят. Но в воде водорослей по-прежнему много».

Нашествие водорослей значительно снижает туристический поток, пляжи часто становятся непригодными для отдыха. На одном из самых популярных побережий в Андасулии — Ла Калета — за несколько месяцев власти убрали 1,2 тыс. тонн водорослей. По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории экологии Института океанологии РАН Филиппа Сапожникова, необязательно пытаться уничтожать водоросли, их можно эффективно использовать: «Никогда не нужно отказываться от того, что предоставляет природа. Если на берег приносит огромное количество водорослей, пускай даже инвазивных, их совершенно необязательно закапывать или увозить на свалку. Дело в том, что водоросли — это огромный запас полисахаридов. И при правильном компостировании они превращаются в прекрасное удобрение. Их можно сжигать, они будут давать замечательную золу, которую тоже можно использовать как удобрение. Можно их сушить и использовать как топливо. Наконец, водоросли в том случае, если они ни коим образом не токсичны, особенно бурые, можно измельчать и добавлять в корм скоту.

Это прекрасный ресурс, который можно очень хорошо использовать».



Правительство Андалусии уже представило план решения проблемы с водорослями, который включает в себя варианты их переработки. Однако реализовать его будет сложно из-за испанских законов. Дело в том, что в стране запрещено использовать инвазивные водоросли в коммерческих целях.

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Александра Майданская