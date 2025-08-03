Три человека пострадали в ДТП в Марий Эл из-за нетрезвого водителя

В деревне Чодраял Волжского района Марий Эл нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по республике.

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Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл В Марий Эл нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

По предварительным данным, нетрезвый мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault Sandero, совершил столкновение со стоявшей автомашиной УАЗ. В результате аварии травмы получили сам водитель иномарки, мужчина, находившийся в кузове УАЗа, а также пассажирка этого автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницу.

Динара Шакирова