Пермский депутат полностью выкупил комплекс бывшей грязелецебницы
Депутат заксобрания края, бывший гендиректор пермского «Газпрома» Николай Благов полностью выкупил курортный комплекс «Термы Тенториум», который ранее единолично контролировал основатель группы «Тенториум» Раиль Хисматуллин. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник на рынке. Господин Благов подтвердил факт покупки всего комплекса (здания бывшей водогрязелечебницы, бассейны) , но уточнил, что покупателем является его супруга. По его словам новый владелец поставил задачу сделать из курорта – «конфетку».
О том. что господин Благов стал совладельцем курорта «Ъ-Прикамье» сообщало минувшей весной. Изначально инвестор купил только долю в проекте, ее размер не раскрывался.
Николай Благов ранее занимал должность гендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Господин Благов является соучредителем зарегистрированных в Краснодарском крае ООО «Ключ здоровья» и ООО «ПО „Исток“», которые занимаются торговлей безалкогольными напитками. Как физлицо он арендовал под застройку земельные участки бывшего учхоза «Липовая гора», связанные с ним структуры занимаются производством сельхозпродукции.
«Термы Тенториум» были созданы на базе имущественного комплекса Пермской грязелечебницы, который группа предприятий приобрела в 2002 году. После этого комплекс был серьезно реконструирован. По данным сайта компании, сейчас там расположены термальная зона с открытым подогреваемым и тремя крытыми бассейнами, а также SPA-центр, несколько видов бань и саун и фудкорт. Также комплекс оказывает гостиничные услуги.