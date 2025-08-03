В Японском море началась практическая часть учений ВМФ России и ВМС Китая

Практическая часть совместных учений Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР «Морское взаимодействие--2025» стартовала в Японском море. Маневры продлятся до 5 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Корабли вышли из Владивостока и после выхода в залив Петра Великого сформировали совместный отряд. В его состав вошли российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий», а также китайские эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи». Также участвуют спасательное судно «Игорь Белоусов», судно спасения подводных лодок «Сиху» и дизель-электрические субмарины обеих стран.

Перед выходом в море на главном причале ТОФ состоялось общее построение экипажей. В мероприятии приняли участие представители китайской диаспоры Приморского края, добавили в пресс-службе.