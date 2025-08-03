НАТО может разместить германо-нидерландский корпус в Эстонии

НАТО рассматривает возможность разместить германо-нидерландский корпус в эстонском городе Пярну. Об этом говорится в заявлении Минобороны республики, которое приводит эстонская телерадиокомпания ERR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ханно Певкур

Фото: Umit Bektas / Reuters Ханно Певкур

Фото: Umit Bektas / Reuters

Окончательное решение будет принято в этом году. Размещение корпуса предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал эту меру стратегически значимым шагом. «Это затронет не только наших союзников... но и эстонских военнослужащих, включая срочников»,— заявил он.

ERR отмечает, что Пярну подходит для размещения сил из-за близости порта, аэродрома, железной дороги и шоссе. Эстонское Минобороны выделило на строительство инфраструктуры €17 млн.

Североатлантический альянс выделял среди задач военное присутствие в восточной части блока. В последние годы силы НАТО были размещены в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии.