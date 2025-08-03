В Ярославской области ищут подрядчика для создания платных парковок

Объявлен аукцион по поиску подрядной организации, которая нанесет дорожную разметку и установит знаки на платных парковках в Ярославле и Угличе. Соответствующая информация размещена в системе «ГИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о парковках, расположенных на автомобильных дорогах. Конкретные места подрядчику сообщат за пять дней до начала работ. Заказчиками работ выступают администрация городского поселения Углич и МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля.

На выполнение работ дается 60 дней с даты заключения контракта, итоги аукциона подведут после 14 августа. Начальная цена контракта определена в 70,5 млн руб.

Алла Чижова