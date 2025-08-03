На фоне ограничений в Санкт-Петербурге задержаны 6 рейсов на вылет и прилет из Казани

В петербургском аэропорту Пулково утром были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, что привело к задержкам порядка двадцати рейсов. В числе задержанных — три рейса из Казани и три рейса в Казань. Об этом свидетельствуют данные воздушной гавани столицы Татарстана.

На вылет в Санкт-Петербург был задержан рейс N4 250 авиакомпании «Северный Ветер», его вылет перенесли с 09:40 на 10:45. Также изменилось время отправления рейса 5N 598 авиакомпании «Смартавиа»: его вылет был отложен с 11:50 на 12:30. Аналогично, рейс FV 6594 авиакомпании «Россия» был перенесен с 12:55 на 14:55.

Рейс N4 243 авиакомпании «Северный Ветер» из Санкт-Петербурга, запланированный на 11:00, ожидается прибыть только к 13:00. Также задержан рейс 5N 597 авиакомпании «Смартавиа» из Санкт-Петербурга: его прибытие было запланировано на 11:10, а ожидается только к 12:20. Также вылет рейса FV 6593 авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга был перенесен с 12:05 на 14:05.

Аэропорт Пулково уже восстановил работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Так, рейс N4 250 из Санкт-Петербурга уже вылетел в Казань. Всего в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

Влас Северин