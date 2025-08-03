Шестерых участников спецоперации похоронили в Удмуртии

Шестерых участников специальной военной операции похоронили в Удмуртии за последнии дни. Так, в Кизнерском районе простились с ефрейтором Андреем П. и рядовым Виктором С., в Сарапульском в последний путь проводили рядового Николая Е., в Дебесском – рядового Ивана Р., в Красногорском – рядового Сергея Т., в Сюмсинском – рядового Сергея Г. Об этом сообщили главы и администрации районов на официальных страницах в ВК.

Напомним, ранее власти Удмуртии сообщили, что не будут публиковать фамилии и фотографии погибших, связав свое решение со случаями мошеннических действий в отношении родных и близких участников СВО.