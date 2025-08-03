Пермский оборонный завод снизил прибыль на 41%

Выручка ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) в первом полугодии 2025 года выросла на 14% и составила 9,5 млрд руб. (8, 3 млрд руб. за аналогичный период 2024 года). При этом на 16% выросла себестоимость произведенной продукции — с 5, 4 млрд руб. до 6,3 млрд руб. Это сказалось на показателях по чистой прибыли — она сократилась с 1, 7 млн руб. до 1 млрд руб. (снижение — 41%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов.

В прошлом году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).