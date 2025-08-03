В Челябинске двух риэлторов будут судить за махинации с маткапиталом

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело двух риэлторов, обвиняемых в мошенничестве при использовании материнского капитала. Следствие полагает, что они похитили более 6 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, риэлторы сговорились с директором кредитного потребительного кооператива «Оптима капиталь». С мая 2019-го по август 2023 года они помогли владельцам материнского капитала «обналичить» 11 сертификатов, предоставив в территориальный орган социального фонда документы с ложной информацией о предоставлении займов для улучшения жилищных условий, считает следствие.

Имущество одной из обвиняемых на сумму более 3 млн руб. арестовано. Директор «Оптима капиталь» был осужден.