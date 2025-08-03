Пермский университет вновь не стал раскрывать информацию о доходах своих руководителей

Пермский государственник педагогический университет принял решение не раскрывать данные о доходах ректора и проректоров вуза за 2024 год. Сведения о решении на днях появились в специальном разделе на сайте вуза. В сообщении говорится, что данные о доходах топ-менеджерах вуза «для опубликования не осуществляются» на основании указа президента РФ 2022 года, давшего такое право «некоторыми категориями граждан в период проведения СВО». Вуз ранее не раскрыл данные о доходах своих руководителей за 2022 и 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сведения о доходах за 2024 году раскрыли ректоры крупнейших пермских вузов – Пермского научного-исследовательского политехнического университета и Пермского государственного научно-исследовательского университета, а также Пермского института культуры.

Не раскрыл данные о доходах Пермский аграрно-технологический университета. С 2022 года не раскрывает заработки ректора Пермский медицинский университет.