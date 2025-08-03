12-летняя девочка погибла в ДТП в Кизнерском районе Удмуртии

12-летняя девочка погибла в результате наезда автомобиля «Газель» на 16-м километре автодороги Бемыж—Крымская слудка в Кизнерском районе Удмуртии, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции региона. Авария произошла 2 августа около 22:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

В момент аварии ребенок двигался по краю проезжей части в попутном направлении. 41-летний водитель «Газели» имел признаки опьянения и отказался от прохождения освидетельствования. Обстоятельства аварии устанавливаются.