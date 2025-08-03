Водителя грузовика оштрафовали за отказ от проверки на наличие дронов

Суд оштрафовал водителя грузовика, который отказался позволить сотруднику ДПС проверить машину и убедиться в отсутствии в ней беспилотников. Сумма штрафа составила 2 тыс. руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Водителя остановили в Тульской области. После отказа от проверки на него составили протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

Водитель признал вину. По его словам, он не мог найти ключ от задней двери грузовика, поэтому сначала не выполнил требование представителя власти. Однако затем он нашел ключ и открыл задний отсек, заявил водитель на заседании суда.