В Арзамасе ликвидируют последствия урагана

Последствия шторма в Арзамасе ликвидируют 18 бригад электросетей в 16 населенных пунктах округа, сообщил мэр Александр Щелоков в своем Telegram-канале. Восстановлено энергоснабжение всех поврежденных линий 10 кВ, без электричества остаются 192 дома, в которых живут 1,2 тыс. граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Накануне в результате урагана часть города осталась без электричества и была подтоплена. В ночь на 3 августа без света остались 7,2 тыс. человек. Ветер повалил деревья и сорвал крыши.

Восстановить энергоснабжение планируется до 14:00 часов. «Могут быть отклонения, могут быть кратковременные отключения после включения», — предупредил господин Щелоков.

Владимир Зубарев