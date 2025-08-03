Казань заняла второе место по росту числа концертов среди городов России

В первом полугодии 2025 года Казань заняла второе место по росту числа концертов среди городов РФ, показав увеличение на 128%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование МТС Live. (https://tass.ru/ekonomika/24695703)

Лидером по росту числа концертов стал Челябинск с ростом 170%, а в Тюмени этот показатель составил 93%. В целом по стране количество концертов увеличилось на 29%, а фестивалей — на 16%.

В среднем по России цена билета на концерты выросла на 20% и составила 2639 руб. Это привело к росту выручки от продаж билетов на 53%.

Хотя более половины мероприятий проходят в Москве и Санкт-Петербурге, доля регионов в общем количестве мероприятий увеличилась с 43% до 48% по сравнению с 2024 годом.

Влас Северин