В Нижнем Новгороде создадут центр промышленной робототехники

Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева получит 295 млн руб. в виде гранта на создание центра развития промышленной робототехники. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Центр на базе вуза станет ключевым элементом инфраструктуры региона в области автоматизации промышленности. «В числе направлений деятельности центра — создание научно-производственного комплекса полного цикла, реализация инженерных проектов, а также разработка и коммерциализация отечественных робототехнических решений», — отмечается в сообщении.

Финансирование центра в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» рассчитано до 2027 года.

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что развитие промышленной инфраструктуры и повышение производительности труда – приоритеты для Нижегородской области в условиях дефицита кадров. «Центр роботизации должен дать импульс технологической модернизации предприятий и укрепить позиции Нижегородской области как центра инженерных компетенций федерального уровня», — отметил Глеб Никитин.

Владимир Зубарев