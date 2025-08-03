Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Пскова возобновил работу спустя 5 часов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань закрылась около 5:00 мск. К работе аэропорт вернулся около 9:40.

В 7:02 мск губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки БПЛА над центральными и северными районами региона, а также над городом Псковом. Жителей предупредили о возможных перебоях связи.

Затем господин Ведерников сообщил об одном сбитом беспилотнике над Неелово Псковского района. На месте работают оперативные службы. Данных о пострадавших и повреждениях не поступало.

Новости компаний Все