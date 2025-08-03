В Казани за сутки произошло 127 ДТП, пострадали пять человек

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. В четырех авариях пострадали 5 человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники ГИБДД оформили 55 случаев через центры обработки ДТП и 37 аварий непосредственно на местах происшествий.

За сутки были задержаны 11 водителей в состоянии опьянения и 2 человека без прав. К административной ответственности привлечены 2 мотоциклиста, 8 велосипедистов и 6 пользователей средств индивидуальной мобильности за различные нарушения ПДД.

Влас Северин