Решение о сносе построенного на дороге автосалона вступило в законную силу

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Мир», владельца автосалона в Перми ул. Маршала Жукова, 51. Ранее арбитражный суд Пермского края признал самовольной постройкой одноэтажное здание автоцентра, которое использует холдинг «Автопрестиж», постановил снести его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Истец - администрация Ленинского района города - посчитал, что салон находится на участке под дорогу и на землях, госсобственность на которые не разграничена. Нахождение спорного объекта в полосе отвода автомобильной дороги недопустимо, установила экспертиза. В результате суд сделал вывод, что салон «Автопрестижа» является объектом недвижимости, самовольной постройкой, и полностью удовлетворил иск администрации.

Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу о том, что спорный объект капитального строительства, возведенный на земельных участках, не отведенных для этих целей, в отсутствие предусмотренной действующим градостроительным законодательством разрешительной документации, является самовольной постройкой.

ООО «Мир» зарегистрировано в 2021 году, компания занимается арендой и управлением собственным недвижимым имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 50% долей в обществе принадлежат ООО «Норд» и ООО «Темп», которые специализируются на аналогичном виде деятельности. Бенефициаром последнего является владелец автохолдинга «Автопрестиж» Вячеслав Ляндаев.