Решение о сносе построенного на дороге автосалона вступило в законную силу
Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Мир», владельца автосалона в Перми ул. Маршала Жукова, 51. Ранее арбитражный суд Пермского края признал самовольной постройкой одноэтажное здание автоцентра, которое использует холдинг «Автопрестиж», постановил снести его.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Истец - администрация Ленинского района города - посчитал, что салон находится на участке под дорогу и на землях, госсобственность на которые не разграничена. Нахождение спорного объекта в полосе отвода автомобильной дороги недопустимо, установила экспертиза. В результате суд сделал вывод, что салон «Автопрестижа» является объектом недвижимости, самовольной постройкой, и полностью удовлетворил иск администрации.
Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу о том, что спорный объект капитального строительства, возведенный на земельных участках, не отведенных для этих целей, в отсутствие предусмотренной действующим градостроительным законодательством разрешительной документации, является самовольной постройкой.
ООО «Мир» зарегистрировано в 2021 году, компания занимается арендой и управлением собственным недвижимым имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 50% долей в обществе принадлежат ООО «Норд» и ООО «Темп», которые специализируются на аналогичном виде деятельности. Бенефициаром последнего является владелец автохолдинга «Автопрестиж» Вячеслав Ляндаев.