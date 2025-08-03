«Молот» не смог победить во втором матче международного турнира в Белоруссии

Пермский «Молот» на турнире Soligorsrk Summer Cup в Солигорске вчера сыграл второй матч. Соперником пермяков стал тульский АКМ. Подопечным Альберта Мальгина удалось первыми забросить шайбу, но туляки сравняли счет во втором периоде.

Все решили заключительные 20 минут. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу АКМ. Главный тренер пермяков Альберт Мальгин после игры посетовал на некоторые спорные, на его взгляд, решения судей, но особо страшного в поражении в этом матче не увидел.

3 августа пермский хоккейный клуб проведет матч против хозяев льда – солигорского «Шахтера».