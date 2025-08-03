Украинские дроны сожгли грузовик с гуманитарной помощью из Пермского края

Украинские дроны уничтожили грузовой автомобиль из Пермского края, который вез в новые регионы 5 тонн гуманитарной помощи. Инцидент случился 31 июля в поселке Шамино Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единый центр поддержки Фото: Единый центр поддержки

Водителям удалось покинуть грузовик после первого удара БПЛА и укрыться в лесополосе. Следующими актами дронов авто с гумпомощью было уничтожено, сообщает Ura.Ru. У одного из водителей медики извлекли осколок из глаза, у обоих диагностировали контузию и ушибы.

Гуманитарный груз был отправлен благотворительным фондом «Единый центр поддержки». Сообщалось, что в составе груза были генераторы, строительные материалы и инструменты, медикаменты, сублимированные продукты питания, предметы гигиены, тактическое снаряжение и одежда, адресные и личные посылки.