В Татарстане в четвертый раз за неделю ввели режим беспилотной опасности
В Татарстане снова введен режим беспилотной опасности, сообщается в официальном приложении МЧС России. Объявление было опубликовано в 04:03 по мск.
В Татарстане в четвертый раз за неделю ввели режим беспилотной опасности
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.
Это четвертый раз за неделю, когда в республике вводят режим беспилотной опасности. Вчера он действовал почти 9 часов.