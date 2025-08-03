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В Татарстане в четвертый раз за неделю ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане снова введен режим беспилотной опасности, сообщается в официальном приложении МЧС России. Объявление было опубликовано в 04:03 по мск.

В Татарстане в четвертый раз за неделю ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане в четвертый раз за неделю ввели режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Татарстане в четвертый раз за неделю ввели режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.

Это четвертый раз за неделю, когда в республике вводят режим беспилотной опасности. Вчера он действовал почти 9 часов.

Влас Северин