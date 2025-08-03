Менеджеру книжного магазина Красноярска дали условный срок за хищения

Красноярский суд приговорил к трем годам условно менеджера книжного магазина, признав ее виновной в присвоении вверенных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По информации ведомства, менеджер почти ежедневно перед сдачей выручки инкассаторам брала из кассы от 1 до 20 тыс. руб. Полицейские подсчитали, что с марта 2023-го года по июль 2024 года она похитила около 1,1 млн руб. О преступлении стало известно в августе 2024 года, когда в полицию обратился директор книжного магазина, обнаруживший недостачу.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Менеджер магазина признала вину и на стадии следствия частично возместила ущерб почти на 100 тыс. руб. На остальную сумму потерпевшим был заявлен гражданский иск.

Илья Николаев