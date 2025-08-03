Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» был судим за кражу

Один из соучастников теракта в «Крокус Сити Холле», причастный к организации тайника с оружием для исполнителей, ранее был осуждён в России за кражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно материалам дела, гражданин Таджикистана Шахромджон Насимович Гадоев 5 сентября 2022 года был признан виновным Октябрьским районным судом Екатеринбурга в краже (ч. 3 ст. 158 УК) и оштрафован на 100 тыс. руб. Что именно было украдено, не раскрывается.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения. Исполнители — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — граждане Таджикистана.