В ЕАО при опрокидывании вагонов произошла утечка корабельного топлива

В Еврейской автономной области (ЕАО) произошел сход пяти вагонов-цистерн грузового поезда. Две цистерны опрокинулись, что привело к утечке корабельного топлива. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

По данным следствия, инцидент случился 2 августа около 17:35 (10:35 мск) на станции Ин. Пострадавших нет, предварительный ущерб оценивается более чем в 1 млн руб.

Хабаровский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело

по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» (263 УК). Биробиджанская транспортная прокуратура также организовала проверку.