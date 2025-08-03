Власти Еревана назвали оправданной расходы в $7 млн на концерт Дженнифер Лопес

Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян заявил, что расходы в $7 млн на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване, который полностью оправданы.

«Если мы возьмем средние расходы туриста — с учетом стоимости билета, проживания, питания и развлечений — каждый гость вложит в экономику страны не менее $500. Не говоря об имидже и узнаваемости для мировой общественности, что бесценно»,— сказал Армен Памбухчян (цитата по «Sputnik Армения»).

По его словам, с учетом количества посетителей концерта, выделение средств полностью оправдано. «15000*500 = 7 500 000 Добро пожаловать, Джей Ло. Уверены, ты уедешь с большими впечатлениями из Армении»,— добавил вице-мэр.

Дженифер Лопес выступит на Республиканском стадионе в Ереване 3 августа в рамках своего тура Up All Night.