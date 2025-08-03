Маск допустил превращение мира в симуляцию из-за развития ИИ

Владелец стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илон Маск предположил, что с развитием технологии мир может превратиться в симуляцию. Об этом он написал в соцсети Х.

Один из пользователей написал, что с созданием искусственного интеллекта общего назначения (AGI), способного превосходить человеческие возможности почти во всех когнитивных задачах, люди станут «лишь второстепенными персонажами в симуляции».

«Скорее всего, так и есть»,— ответил владелец xAI на сообщение.