В Арзамасе перебои с электричеством из-за урагана, часть города подтоплена
Ураган в Арзамасе обесточил часть города, затопил около сотни адресов и канализацию, повалил деревья и сорвал крыши. Об этом глава Александр Щелоков сообщил в своем в Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Подтоплены два детсада, на генераторы перевели лагерь «Ведопрь», перебои со связью были в службе 112. Предварительно шторм повалил 20 деревьев, затопления начнут ликвидировать в кварталах улиц Лермонтова, Крылова и Октябрьской.
Восстанавливать подачу энергии начнут сначала на крупных линиях.