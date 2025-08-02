В Арзамасе перебои с электричеством из-за урагана, часть города подтоплена

Ураган в Арзамасе обесточил часть города, затопил около сотни адресов и канализацию, повалил деревья и сорвал крыши. Об этом глава Александр Щелоков сообщил в своем в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подтоплены два детсада, на генераторы перевели лагерь «Ведопрь», перебои со связью были в службе 112. Предварительно шторм повалил 20 деревьев, затопления начнут ликвидировать в кварталах улиц Лермонтова, Крылова и Октябрьской.

Восстанавливать подачу энергии начнут сначала на крупных линиях.

Владимир Зубарев