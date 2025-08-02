«Крылья Советов» на выезде разгромили «Ростов» в матче РПЛ

В субботу, 2 августа, в матче 3-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2025/26 самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли с «Ростовом». Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Крыльев Советов» дважды отличился Вадим Раков, забивший в третьем туре подряд. Также у самарской команды забили Сергей Божин и Максим Витюгов. Единственный гол у хозяев на счету Егора Голенкова.

Самарская команда с семью очками занимает промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» потерпел третье поражение подряд на старте сезона.

Андрей Сазонов