Экс-глава кредиторов ЗиДа не выйдет из банкротства
Комитет кредиторов бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» Артура Васильева отказался ввести процедуру реструктуризации долгов. Информация об этом содержится на «Федресурсе». Против этого решения на собрании 1 августа проголосовало 73% кредиторов, еще 26% воздержалось.
Артур Васильев (слева)
Ранее рассмотреть переход в процедуру реструктуризацию долгов предложил сам господин Васильев. Он предлагал кредиторам погасить долг в течении трех лет.
Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов ФГУП «Завод им. Дзержинского», был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб.