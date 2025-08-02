В гастропроекте сына экс-главы Перми сменился руководитель

Генеральным директором ООО «Гастро 25» назначен Дмитрий Литвин. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРЮЛ 28 июля. Ранее руководителем общества выступал Егор Демкин. Господа Литвин и Демкин являются соучредителями компании. Первому принадлежит 51% долей ООО, второму — 49%. Согласно Rusprofile, Дмитрий Литвин является единоличным владельцем и гендиректором пермского ООО «Центр комплексного обеспечения». Общество руководит винотекой Wine 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Демкин

Фото: ВК\Wine25 Егор Демкин

Фото: ВК\Wine25

Егор Демкин не пояснил «Ъ-Прикамье» причины управленческих изменений. По данным «Ъ-Прикамье», у проекта возникли сложности, связанные с согласованием реконструкции в историческом здании. Егор Демкин — средний сын экс-главы Перми Алексея Демкина, руководившего краевой столицей с 2020 по 2023 год.

ООО «Гастро 25» было создано в прошлом году для реализации ресторанного проекта в здании по ул. Сибирской, 25. Ранее Егор Демкин пояснял «Ъ-Прикамье», что ресторан будет предлагать посетителям сбалансированную, здоровую пищу. На цокольном этаже здания планировалось открыть бар с живой музыкой. Размер инвестиций в проекты оценивался в сумму более 25 млн руб.