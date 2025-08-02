3 августа в Татарстане ожидается жара до +32 градусов и грозы

В воскресенье, 3 августа, на территории Республики Татарстан прогнозируется кратковременный дождь, грозы и град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха в среднем по республике ночью составит от +11 до +16 градусов, на западе региона — до +20 градусов. Днем ожидается сильная жара — воздух прогреется до показателей от +27 до +32 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +17 до +19 градусов. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами, максимальная температура достигнет показателей от +30 до +32 градусов.

Влас Северин