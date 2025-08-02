В Казани работы по экологической безопасности Волги завершены почти на 92%

Работы по экологической безопасности Волги в Казани завершены почти на 91,84%, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков и министр экологии Татарстана Александр Шадриков посетили объект в Казани, где рекультивируют иловые поля очистных сооружений.

Работы ведут 87 специалистов с использованием 25 единиц техники, включая экскаваторы и самосвалы.

На сегодняшний день погружение шпунтов выполнено на 93%, монтаж дренажной системы завершен на 80%, а геотубы заполнены на 77%. Завершение работ планируется к концу года. Работы выполняются в рамках проекта «Вода России».

Влас Северин