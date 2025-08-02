В Чувашии мужчина погиб, пытаясь продезинфицировать подвал дымом

В Чувашии мужчина погиб при попытке дезинфицировать подвал гаража дымом. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Чувашии.

В селе Чурачики Цивильского округа мужчина развел огонь из хвойных шишек, надеясь избавиться от плесени и грибка, но продукты горения привели к его гибели от отравления.

Шесть человек, включая его дочь и соседей, пострадали, пытаясь спасти мужчину. Все они были госпитализированы в токсикологическое отделение.

Следственное управление СК РФ по Чувашии начало доследственную проверку.

Влас Северин