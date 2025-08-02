На Волге в Казани при столкновении катеров пострадали два человека

На акватории Волги в районе водномоторного клуба в Казани произошло столкновение двух катеров. В результате инцидента пострадали 25-летняя женщина и 35-летний мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Волге в Казани при столкновении двух катеров пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан На Волге в Казани при столкновении двух катеров пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

По предварительным данным медиков, у обоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести. Пострадавших доставили в ГКБ № 7 Казани для осмотра и оказания медицинской помощи.

Казанское инспекторское отделение Центра ГИМС инициировало административное расследование для установления обстоятельств происшествия.

Влас Северин