На Волге в Казани при столкновении катеров пострадали два человека
На акватории Волги в районе водномоторного клуба в Казани произошло столкновение двух катеров. В результате инцидента пострадали 25-летняя женщина и 35-летний мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Татарстану.
На Волге в Казани при столкновении двух катеров пострадали два человека
Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
По предварительным данным медиков, у обоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести. Пострадавших доставили в ГКБ № 7 Казани для осмотра и оказания медицинской помощи.
Казанское инспекторское отделение Центра ГИМС инициировало административное расследование для установления обстоятельств происшествия.