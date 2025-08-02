В Татарстане за сутки ликвидировали 9 пожаров

1 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана оперативно отреагировали на 9 возгораний, 7 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные также зафиксировали 9 ложных вызовов и совершили 10 выездов для взаимодействия с другими экстренными службами. В течение суток спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики происшествий не зарегистрировано.

Влас Северин