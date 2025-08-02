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В Казани начали реставрировать Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша

В Казани началась реставрация Центра детского творчества имени Абдуллы Алиша, ранее известного как Дворец пионеров и школьников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В Казани начали реставрировать Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша

В Казани начали реставрировать Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

В Казани начали реставрировать Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Инженерные коммуникации и крыша здания будут полностью заменены, а фундамент укрепят для надежности. Внутри поставят современное оборудование. Вокруг центра сделают уютные площадки и сцену для выступлений.

Реставрация финансируется из республиканского бюджета.

Влас Северин