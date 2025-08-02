В Казани начали реставрировать Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша
В Казани началась реставрация Центра детского творчества имени Абдуллы Алиша, ранее известного как Дворец пионеров и школьников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
В Казани начали реставрировать Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша
Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия
Инженерные коммуникации и крыша здания будут полностью заменены, а фундамент укрепят для надежности. Внутри поставят современное оборудование. Вокруг центра сделают уютные площадки и сцену для выступлений.
Реставрация финансируется из республиканского бюджета.