В Казани началась реставрация Центра детского творчества имени Абдуллы Алиша, ранее известного как Дворец пионеров и школьников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начали реставрировать Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия В Казани начали реставрировать Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Инженерные коммуникации и крыша здания будут полностью заменены, а фундамент укрепят для надежности. Внутри поставят современное оборудование. Вокруг центра сделают уютные площадки и сцену для выступлений.

Реставрация финансируется из республиканского бюджета.

Влас Северин