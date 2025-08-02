Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области произошло ДТП с погибшим водителем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 13:15 сегодня, 2 августа, в районе села Красный Партизан. Там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Датсун». За рулем первого из них находилась женщина 1982 года рождения, второго — мужчина 1975 года рождения.

В результате аварии погиб водитель иномарки, водителя отечественного транспортного средства увезли в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Павел Фролов