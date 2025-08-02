«"Порочные" продукты как символ роскоши»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как бренды используют вредные привычки потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Порочные пристрастия обрастают люксом. Если точнее, то среди тенденций 2025 года эксперты заметили развитие компаний, которые по-новому смотрят на человеческие слабости. Бренды меняют ракурс и относят традиционные «порочные» продукты к символам статуса и роскоши.

То есть обычно именно здоровье и благополучие ассоциируются с роскошью. По крайней мере, потребители с более высоким доходом из молодого поколения выросли с представлением о том, что высокий уровень жизни связан именно с чистотой и здоровьем.

Однако, как отмечают исследователи Trend Hunter, многие из этих потребителей по-прежнему оказываются вовлеченными в сферы, которые обычно считаются вредными, например курение, и часто делают это скрытно, чтобы избежать последствий для статуса.

Как говорят аналитики, за последние годы появилось немало брендов, которые осознают изменение современных ценностей и выпускают продукты, которые обслуживают этих потребителей.

Мне пришлось провести небольшое исследование и признать: действительно, раньше как будто не было серебряных капсул на цепочке под размер сигареты за $115. Или дизайнерских трубок из керамики за $100, которые больше напоминают атрибут модного интерьера или мини-скульптуру в музее. Нашлись и авторские зажигалки с отсеком для самокрутки, а еще маленький золотой гриндер или кулон-пинцет в виде крокодила с изумрудным глазом за $88.

К этому же тренду исследователи относят и эксклюзивное приватное обслуживание в магазинах нижнего белья. Это придает даже самым простым ритуалам некую таинственность, многозначительность, клиенты чувствуют, что их принимают настоящими и готовы за эти ощущения платить больше.

Яна Лубнина