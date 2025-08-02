В Екатеринбурге более 400 пассажиров сутки ждут вылета во Вьетнам

В аэропорту Екатеринбурга по техническим причинам задержан вылет самолета авиакомпании «Икар» во Вьетнам. Он не может вылететь уже более суток. Билеты на рейс купили 439 пассажиров, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

По расписанию самолет должен был вылететь 1 августа. Сейчас его отправка запланирована на 00:00 по местному времени 3 августа (22:00 мск 2 августа). По данным пресс-службы, 79 пассажиров заселены в гостиницу. Также предстоит расселить еще 118 человек. Остальные пассажиры в аэропорт не прибывали.

На каком самолете должен выполнять рейс, не уточняется. В аэропорту Кольцово работает мобильная приемная. Прокуратура организовала «надзорные мероприятия» и контролирует оказание услуг пассажирам задержанного рейса.