В Свердловской области температура ночью опустится до +7° в конце недели

В связи с перемещением антициклона и холодного воздуха на Западную Сибирь ночи в Свердловской области 3 и 4 августа «будут довольно прохладные, на севере и востоке области до +7°», сообщили в Уральском Гидрометцентре. Синоптики добавили, что днем в регионе будет умеренно тепло – до +20°…+25°. «Антициклон не задержится в Уральском регионе, уйдет на север Казахстана. Его место уже 5 августа займет циклон, несущий осадки, которые пройдут на севере области, а в середине недели и в южных районах»,— отметили в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского Гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 3 августа, ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем — преимущественно без осадков. Температура ночью составит +7°...+15°, днем — +20°…+25°. Ветер будет 3-8 м/c.

В понедельник, 4 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +7°...+12°, днем — +22°...+27°. Ветер ожидается 3-8 м/c.

Во вторник, 5 августа, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Температура составит +10°...+15°, днем — +23°…+28°. Ветер ожидается 4-9 м/c, днем местами порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге в воскресенье, 3 августа, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +13°...+15°, днем — +21°...+23°. Ветер ожидается 3-8 м/c.

В понедельник, 4 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура ночью ожидается +10°...+12°, днем — +23°...+25°. Ветер будет 3-8 м/c.

Во вторник, 5 августа, в городе сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура может составить +13°...+15°, днем — +24°...+26°. Ветер будет 4-9 м/c.

Василий Алексеев