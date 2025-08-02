Минтранс: на Крымском мосту посты досмотра задействованы на 100%

Все посты досмотра на Крымском мосту работают без ограничений после временной остановки движения. Об этом завили в пресс-службе Министерства транспорта.

По состоянию на 13:00 мск со стороны Тамани в очереди на проезд стояли около 2,2 тыс. автомобилей, со стороны Керчи — около 290 машин. Ограничения были введены в ночь на 2 августа и продлились более пяти часов. Из-за этого на подъездах к мосту образовались многокилометровые пробки.

Минтранс напомнил о возможности объезда по трассе Р-280 «Новороссия», которая идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь до Симферополя.