Две пассажирки погибли в ДТП В Можгинском районе Удмуртии

Две пассажирки погибли еще шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Можга – Бемыж. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Удмуртии, авария произошла сегодня около 12:00 возле села Поршур.

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В ДТП попали автомобили «Шевроле Нива» и «Лада Веста», в каждом из них на момент аварии находилось по четыре человека. Погибли две пассажирки «Нивы». Кроме того, среди пострадавших трое несовершеннолетних – пассажиры «Весты».

Пожарные МЧС России проводили деблокирование зажатой девушки и двух погибших. Причины ДТП устанавливает Госавтоинспекция республики.