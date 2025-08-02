Две пассажирки погибли в ДТП В Можгинском районе Удмуртии
Две пассажирки погибли еще шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Можга – Бемыж. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Удмуртии, авария произошла сегодня около 12:00 возле села Поршур.
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В ДТП попали автомобили «Шевроле Нива» и «Лада Веста», в каждом из них на момент аварии находилось по четыре человека. Погибли две пассажирки «Нивы». Кроме того, среди пострадавших трое несовершеннолетних – пассажиры «Весты».
Пожарные МЧС России проводили деблокирование зажатой девушки и двух погибших. Причины ДТП устанавливает Госавтоинспекция республики.