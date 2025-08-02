Погибшей и пострадавшим во время атаки БПЛА пензенцам окажут материальную помощь

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал поручение оказать материальную помощь семье женщины, которая погибла сегодня, 2 августа, в результате атаки БПЛА сил киевского режима на регион, а также пострадавшим. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Мельниченко, в результате вражеской атаки пострадали трое пензенцев, один обратился к медикам за помощью позже остальных. Губернатор в очередной раз призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.

Напомним, рано утром 2 августа БПЛА ударили по пензенскому предприятию. Силы ПВО уничтожили в регионе пять беспилотников. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им необходимой помощи.

Павел Фролов