В Орловском районе два человека погибли в лобовом ДТП

На автодороге Котельниково–Песчанокопское в лобовом ДТП погибли два человека. Авария произошла вечером 1 августа, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ-2109» потерял управление и машиной и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась лоб в лоб со встречным Volkswagen Passat.

В результате случившегося водитель «девятки» и пассажир скончался на месте. Кроме того, с травмами госпитализировали 55-летнего водителя иномарки.

Мария Хоперская