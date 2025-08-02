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В Орловском районе два человека погибли в лобовом ДТП

На автодороге Котельниково–Песчанокопское в лобовом ДТП погибли два человека. Авария произошла вечером 1 августа, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ-2109» потерял управление и машиной и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась лоб в лоб со встречным Volkswagen Passat.

В результате случившегося водитель «девятки» и пассажир скончался на месте. Кроме того, с травмами госпитализировали 55-летнего водителя иномарки.

Мария Хоперская

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