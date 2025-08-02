Путин поздравил военнослужащих ВДВ с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с 95-летием со дня создания ВДВ. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, «мужество, бесстрашие и сила духа» десантников остаются «примером подлинного патриотизма».

Особые слова благодарности он выразил ветеранам Великой Отечественной войны. Также Владимир Путин отметил, что современное поколение солдат и офицеров доблестно сражается за правду и справедливость в ходе СВО. Президент пожелал десантникам успехов и всего наилучшего.